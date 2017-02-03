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В Авдеевке пока не будут вводить военное положение
В Администрации президента Украины не обсуждается вопрос введения военного ...
Кому выгодна блокада Донбасса
Бойцы на заблокированной ветке железной дороги рассказали, кому на самом ...
Грузинский безвиз и Украина
Голосование Европарламента за либерализацию визового режима с Грузией – ...
НАБУ: Прокурор требовал взятку у мошенника с Банковой
Суд назначил домашний арест следователю прокуратуры Киевской области, ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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Коррупцию в Украине победим только сообща?
Кто, кому и за сколько продал Украину?
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