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Правительственный квартал сегодня охраняют 700 бойцов нацгвардии
700 бойцов Национальной гвардии обеспечивают правопорядок в ...
Запорожский титано-магниевый комбинат хотят вернуть в государственную собственность
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в суд ...
Генеральная прокуратура озвучила зарплаты Луценко и Холодницкого за декабрь
Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного ...
На европейском рынке растут цены на газ
Роста тарифов на газ для населения пока ожидать не приходится. Об этом ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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Украинское торпедирование президента США Дональда Трампа
Порошенко и Трамп: ждать ли сотрудничества c США?
«Оппозиционный блок» на грани раскола. Распад или разделение?
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