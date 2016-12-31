Происшествия
16:00 31.12.2016 134
Полиция сообщила президенту и предправления банка о подозрении в нанесении 80 млн гривен убытков Фонду гарантирования вкладов
Национальная полиция сообщила президенту и председателю правления одного ...
12:30 31.12.2016 131
В Днепре на взятке поймали двоих топ-налоговиков
Оперативники внутренней безопасности и полицейские задержали двух ...
13:30 30.12.2016 122
СБУ провела обыски в КСГ Банке
Служба безопасности Украины провела обыски в КСГ Банке (Киев). Об этом ...
13:30 29.12.2016 177
Порошенко одобрил создание Высшего совета правосудия
Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание ...
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Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
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В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
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