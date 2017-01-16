Происшествия
16:44 16.01.2017 1
Саакашвили улетел в Нью-Йорк
Спустя несколько часов после того, как президент Украины Пётр Порошенко в ...
16:38 16.01.2017 29
Списки пленных будут обновлять
Списки пленных будут обновляться постоянно, заявила в эфире телеканала ...
16:28 16.01.2017 28
В Харькове двое злоумышленников похитили женщину, чтобы впоследствии получить от ее мужа выкуп — автомобиль ВАЗ
Машину с потерпевшей заметили и заблокировали на выезде из города. В ...
16:15 16.01.2017 45
МВФ требует от Украины повышения пенсионного возраста
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал повысить пенсионный возраст ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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