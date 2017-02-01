Происшествия
16:38 01.02.2017 75
В Киеве камуфлированные тыловые «бойцы» воюют с банками
Активисты находятся около семи финансовых учреждений в Шевченковском ...
16:35 01.02.2017 83
Гройсман считает, что ВР не нужно собираться экстренно из-за ситуации в Авдеевке
Премьер Владимир Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на ...
16:32 01.02.2017 100
Из Авдеевки Донецкой области эвакуируют детей
1 февраля началась эвакуация детей из Авдеевки. Об этом сообщает ...
16:18 01.02.2017 85
Турчинов приехал в Авдеевку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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