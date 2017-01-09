Происшествия
19:00 09.01.2017 75
В Амстердаме задержали журналистов, собиравших данные об МН17 на Донбассе
Правоохранители аэропорта Амстердама задержали двух сотрудников ...
21:00 08.01.2017 140
Взрыв в жилом доме Одессы мог произойти в результате применения взрывчатки
Взрыв в жилом доме Одессы мог произойти в результате применения ...
15:00 08.01.2017 103
Суд дал добро на арест Януковича
Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора ...
13:30 07.01.2017 236
Метель продолжается в Одесской области: из снежных заторов уже спасли более 500 человек
За вчерашний день, 6 января, спасатели вытащили из снежных заторов 184 ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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