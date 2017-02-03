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Порошенко получил 732 тысячи гривен процентов в собственном банке
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал две суммы доходов в ...
Арестован фигурант “схемы Курченко”
Приморский райсуд Одессы сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры о ...
Суд арестовал подозреваемого в получении взятки директора департамента платежных систем НБУ Шацкого и назначил залог 800 тыс. гривен
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в ...
В Авдеевке пока не будут вводить военное положение
В Администрации президента Украины не обсуждается вопрос введения военного ...
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Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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Обстрел украинского самолета россиянами. Фейк от министра обороны Украины?
«Оппозиционный блок» раскололся или готовится к выборам?
Коррупцию в Украине победим только сообща?
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