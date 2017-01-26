Происшествия
15:59 25.01.2017 143
Правительственный квартал сегодня охраняют 700 бойцов нацгвардии
700 бойцов Национальной гвардии обеспечивают правопорядок в ...
15:57 25.01.2017 149
Запорожский титано-магниевый комбинат хотят вернуть в государственную собственность
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в суд ...
15:49 25.01.2017 188
Генеральная прокуратура озвучила зарплаты Луценко и Холодницкого за декабрь
Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного ...
15:46 25.01.2017 160
На европейском рынке растут цены на газ
Роста тарифов на газ для населения пока ожидать не приходится. Об этом ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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