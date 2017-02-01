Резонанс
Происшествия
В Киеве камуфлированные тыловые «бойцы» воюют с банками
Активисты находятся около семи финансовых учреждений в Шевченковском ...
Гройсман считает, что ВР не нужно собираться экстренно из-за ситуации в Авдеевке
Премьер Владимир Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на ...
Из Авдеевки Донецкой области эвакуируют детей
1 февраля началась эвакуация детей из Авдеевки. Об этом сообщает ...
Турчинов приехал в Авдеевку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
Тема дня Предыдущие темы
Бои и гуманитарная катастрофа в Авдеевке: Почему происходит эскалация на Донбассе
Авдеевка оказалась в шаге от гуманитарной катастрофы. Продолжаются бои за Промзону и эскалация конфликта (обновляется)
Аналитика
Видео Все видео
Новости партнеров
Loading...