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Возле Староконного рынка произошел конфликт со стрельбой: ранена женщина
Сегодня, 29 января, на Раскидайловской улице произошел конфликт со ...
При попытке подкупа задержан зампрокурора Кировоградской области
При попытке подкупа задержан заместитель прокурора Кировоградской области. ...
СБУ угрожала журналистке здоровьем больной матери, чтобы выбить показания
Сотрудники Службы безопасности Украины угрожали журналистке, бывшему ...
В Закарпатской области обстреляли дом экс-главы милиции
В Закарпатской области из ручного гранатомета обстреляли дом экс-главы ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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Призывы Пинчука к «непростым компромиссам» — попытка понравится Трампу или борьба за президентское кресло?
Геннадий Кернес и его хозяйственные махинации
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