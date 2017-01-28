Происшествия
16:20 29.01.2017 93
Возле Староконного рынка произошел конфликт со стрельбой: ранена женщина
Сегодня, 29 января, на Раскидайловской улице произошел конфликт со ...
16:05 29.01.2017 93
При попытке подкупа задержан зампрокурора Кировоградской области
При попытке подкупа задержан заместитель прокурора Кировоградской области. ...
21:30 28.01.2017 189
СБУ угрожала журналистке здоровьем больной матери, чтобы выбить показания
Сотрудники Службы безопасности Украины угрожали журналистке, бывшему ...
19:32 28.01.2017 125
В Закарпатской области обстреляли дом экс-главы милиции
В Закарпатской области из ручного гранатомета обстреляли дом экс-главы ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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