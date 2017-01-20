Происшествия
14:30 21.01.2017 160
Харьковский авиазавод потратил 50 миллионов гривен на фиктивные переговоры
НАБУ подозревает руководство ГП «Харьковское государственное ...
17:37 20.01.2017 219
В Украине ожидается рост тарифов
В ближайшие три месяца, в связи с внедрением систем для электронных ...
17:37 20.01.2017 215
Пашинский и подозреваемый в злоупотреблениях в Укроборонпроме Дубовой вместе ходят в АПУ
Бизнесмена и экс-депутата Александра Дубового, который фигурировал в ...
17:32 20.01.2017 175
Адвокат Илья Новиков обматерил нардепа
В пятницу, 20 января, известный адвокат Илья Новиков прокомментировал ...
Письма в редакцию
Депутатский вальсок Елены Киселёвой. Часть Первая
Называйте меня просто, ПОСРЕДНИК Представьте себе, что к общественникам, кои неспешно занимались своими повседневными ...
Коррупция на черкасщине. Корсунь-Шевченковский историко-культурный заповедник
Міністру культури України Нищуку Є.М. Шановний Євгене Миколайовичу! Ми, представники громади міста ...
В Черкассах Самооборона разоблачила коррупционную схему. Минюст бездействует
«Руководитель арбитражного управления (ликвидатор обанкротившихся предприятий), контролирующий департамент по ...
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